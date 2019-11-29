Какой вопрос чаще всего волнует семейных женщин? Что надеть? Нет. Что сегодня приготовить?

Вопрос важный, ведь каждой женщине хочется порадовать своего мужчину, ребенка, родителей, гостей и т.д. И радовать нужно каждый день. Представляете сколько блюд женщина готовит за свою жизнь? Страшно представить, ведь есть статистика, по которой женщина проводит на кухне большую часть своей жизни!

А мужчины, и не только, есть крайне искушённые, поэтому каждый день нужно придумывать что-то новенькое.

Когда не было интернета, люди писали кулинарные книги, и еще в прошлом веке они были очень популярны, ведь в голове не удержишь большое количество рецептов, ингредиентов для них и остальную важную информацию.

С появлением интернета всё стало проще, в том числе и готовить. Ведь не нужно искать подходящую книгу, а если ее нет, искать по знакомым или покупать. Сейчас зашел в интернет, ввёл нужное блюдо, или, ещё лучше, имеющиеся ингредиенты и на выбор предоставляется огромное количество рецептов с пошаговыми инструкциями!

В таких условиях попробуй не научиться готовить 🙂

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